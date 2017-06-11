Довициозо: две мои победы не отражают реального положения дел

Пилот «Дукати» Андреа Довициозо отметил, что две победы в MotoGP подряд не отражают настоящей силы его мотоцикла.

«Не хочется сейчас жаловаться, но нам ещё есть что улучшить. Трасса в Муджелло подходила нам и год, и два назад. В этом году гонка вышла странной, и ключевую роль сыграла не скорость. Никто не мог атаковать из-за отсутствия сцепления, а у меня было преимущество на прямых из-за более сильного мотора. Так что, к сожалению, победы не отражают реальной картины. Нам ещё есть что улучшать, в поворотах мы так же ограничены, как четыре гонки назад. Не хочу говорить плохого, но я реалист», — цитирует Довициозо Autosport.