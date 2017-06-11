Р. Шумахер и Алонсо поссорились из-за картинговой трассы испанца

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер и гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо повздорили из-за картинговой трассы испанца. На этой неделе европейский чемпионат по картингу проходит на трассе Алонсо в Испании, а Шумахер выразил недовольство отсутствием зрителей на трибунах.

«Впервые с тех пор, как я вернулся в картинг, мне кажется полностью неправильным выступать на трассе», — заявил Шумахер.

«Думаю, Ральфа давно не было в заголовках, и ему нужно немного публичности. У него тоже есть трасса, которая хочет принимать европейский чемпионат и, возможно, ФИА эта трасса не нравится. Может, у Ральфа кончаются деньги», — цитирует ответ Алонсо F1i.