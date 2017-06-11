Хэмилтон приблизился к Феттелю, Квят — 15-й в зачёте Формулы-1

Победа на Гран-при Канады позволила Льюису Хэмилтон до 12 очков сократить отставание от Себастьяна Феттеля в зачёте Формулы-1. Третье место сохранил Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят с 4 очками — 15-й.
Формула-1. Личный зачёт
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 141 очко
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 129
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 93
4. Кими Райкконен («Феррари») — 73
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 67
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 45
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 44
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 27
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 25
10. Фелипе Масса («Уильямс») — 20
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 18
12. Ромен Грожан («Хаас») — 10
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 5
14. Паскаль Верляйн («Заубер») — 4
15. Даниил Квят («Торо Россо») — 4
16. Лэнс Стролл («Уильямс») — 2.