Хэмилтон: «Мерседес» много работал, чтобы дать бой «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Канады. Британец стартовал с первого места и лидировал всю гонку.

«Я здесь завоевал свой первый поул и впервые выиграл 10 лет назад. Повторить это в нынешний уик-энд — особенное чувство. Я должен поблагодарить команду за то, что сделала это возможным. Парни на базе много работали, чтобы исправить проблемы, возникшие в прошлой гонке, привезти машину сюда и дать „Феррари“ бой. Я на седьмом небе», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.