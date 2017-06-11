Вольф: последние 10 дней у команды «Мерседеса» был трёхсменный рабочий график

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал выступление пилотов своей команды Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса в гонке Гран-при Канады Формулы-1, где они завоевали первое и второе место соответственно.



«У нас уже давно не было такой гонки, как сегодня. Смелое движение от Макса в первом повороте, и уже нельзя позволить себе не финишировать или потерять позиции в такой плотной борьбе в чемпионате. Можно видеть, что команда немного расслабилась, поскольку нам удалось прийти в норму после трудной недели, и это было как раз то, что доктор прописал.



Хэмилтон? Он стоит каждого цента. Наша комбинация пилотов работает превосходно, они уважают друг друга и отлично работают вместе. Последние 10 дней команда работала 24 часа семь дней в неделю, у нас был трёхсменный рабочий график. Вы могли прийти в компанию в середине ночи, и там бы работали люди», — приводит слова Вольфа Sky Sports.