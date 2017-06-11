Перес: команда просила пропустить Окона, но я хотел сам обогнать Риккардо

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес объяснил, почему не стал пропускать Эстебана Окона по просьбе команды.

«Я почти всю гонку провёл в зоне DRS позади Риккардо и был очень близок к нему. Мне нужна была одна ошибка или блокировка, но он провёл идеальную гонку. Он ни разу не ошибся. Когда команда попросила меня пропустить Окона, мы приблизились к круговым и я хотел попытаться сам.

В итоге у меня было 40 кругов, чтобы пройти Риккардо, но он так и не ошибся. Эстебан 40-50 кругов провёл позади меня на более свежих шинах и не подъехал так близко, чтобы обогнать. В итоге все мы финишировали там, где заслужили.

Все мы работаем на команду, я работаю на «Форс Индия» и хочу лучшего результата для неё. Нам просто нужен план на будущее, если вновь окажемся в такой ситуации. Будем знать, что делать", — цитирует Переса Sky Sports.