Алонсо: мотор — проблема команды, пилоты стараются ехать как можно быстрее

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал отказ силовой установки на его болиде в конце гонки Гран-при Канады. На тот момент испанец занимал десятое место и мог принести команде первые очки в сезоне.

«Это проблема команды. Мы, пилоты, стараемся ехать как можно быстрее и сделать лучшее, на что способны. Дженсон стартовал в Монако последним из-за смены мотора. Здесь мы потеряли очки из-за проблем с двигателем. В Баку, вероятно, будем стартовать последними. Тяжёлое время», — приводит слова Алонсо Sky Sports.