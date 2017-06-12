Сайнс: мне просто не повезло в ситуации с аварией на старте

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс рассказал про аварию на старте Гран-при Канады, которая досрочно завершила гонку испанца и пилота «Уильямса» Фелипе Массы. Испанец потерял управление, когда задел «Хаас» Ромена Грожана, смещаясь вправо.

«Я очень хорошо стартовал, старался обогнать Алонсо по внешнему радиусу на выходе из второго поворота, но не увидел Грожана, после чего просто влетел в Массу. Фелипе повезло меньше всех в этой ситуации. На выходе из поворота я посмотрел в зеркала, увидел „Рено“, но не смог понять, что произошло впереди. Я не видел, что в тот момент меня кто-то поджимает сзади или пытается обогнать. Такое случается, просто не повезло. Я поговорил с Фелипе и объяснил ситуацию», — передает слова Сайнса корреспондент «Чемпионата» Николай Беленикин.