Стролл: никогда не сомневался в своих способностях

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл заявил, что проблемы в первых шести гонках сезона не пошатнули его уверенности. На Гран-при Канады дебютант Формулы-1 финишировал на девятом месте и набрал первые очки в своей карьере. При этом, в квалификации канадец занял лишь 17-е место.

«Я никогда не сомневался в своих способностях. Знаю, что всё ещё надо прибавлять и мы далеки от идеала. Но также знаю, что наш темп может быть очень высок, когда мы всё делаем как надо», — приводит слова канадского гонщика Sky Sports.