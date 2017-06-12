Грожан: то, что сделал Сайнс на старте, было очень-очень опасно

Пилот Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий в составе «Хааса», прокомментировал столкновение с гонщиком «Торо Россо» Карлосом Сайнсом на старте гонки Гран-при Канады, из-за чего уже на первом круге ему пришлось останавливаться для замены переднего крыла.



«Наша гонка началась очень плохо, на первом же круг потребовалось заменить переднее крыло. И после этого мы знали, что единственной достойной стратегией будет оставаться на трассе и заставить шины протянуть 69 кругов, что достаточно хорошо для «суперсофта». И мы это сделали. Мне очень не повезло из-за манёвра Карлоса Сайнса на старте — то, что он сделал в третьем повороте. Это было очень-очень опасно. Я рад, что машина не получила сильных повреждений. Мы заменили переднее крыло и продолжили гонку. В конце концов нам нужно было немного удачи, и она нам улыбнулась благодаря сходу Алонсо. Мы сумели набрать очко. Это здорово для команды, но сегодня мы потеряли очень много», — отметил Грожан для пресс-релиза «Хааса».