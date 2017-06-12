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Тост: на пит-стопе Квята возникла проблема с гайкой правого заднего колеса

12 июня 2017, понедельник. 01:41. Авто

Глава «Торо Россо» Франц Тост рассказал о ходе Гран-при Канады, где оба пилота его команды сошли.

«Наш Гран-при Канады получился сложным. Всё началось ещё в квалификации, где мы не смогли попасть в третий сегмент. Мы стартовали 11-м и 13-м. К сожалению, двигатель Даниила заглох на старте прогревочного круга. Нам нужно изучить, что случилось, потому что этому нет оправданий. Мотор никогда не должен глохнуть, нужно техническое решение, чтобы так не происходило. Правила позволяют гонщику вернуть позиции до первой линии сейфти-кара, но так как все гонщики использовали ширину трассы, чтобы прогреть покрышки, Даниилу было сложно обгонять их без риска. Поэтому ему чуть не хватило, чтобы обойти Алонсо до линии сейфти-кара. При этом было уже слишком поздно, чтобы заезжать на пит-лейн — и он получил штраф.

Даниил провёл очень хорошую гонку и был очень конкурентоспособен, показывая хорошие результаты. На пит-стопе ему пришлось отбыть десятисекундный штраф вдобавок к прежнему проезду по пит-лейну, а затем возникла проблема с гайкой правого заднего колеса. Вследствие этого мы решили сойти, потому что уже проигрывали два круга.

Что касается Карлоса, то у него был достойный старт, но затем он столкнулся с Грожаном в третьем повороте, что завершило его гонку. К сожалению, мы покидаем Канаду без очков и с полным багажом работы перед следующей гонкой в Баку", — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
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Теги
Торо Россо Даниил Квят Карлос Сайнс-младший Франц Тост
Новости. Авто
12 июня 2017, понедельник
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