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Райкконен: на последних десяти кругах у меня почти не было тормозов

12 июня 2017, понедельник. 02:43. Авто

Пилот Формулы-1 Кими Райкконен, выступающий в составе «Феррари», прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Канады, где он стал седьмым.

«На старте у меня была пробуксовка, и мы потеряли несколько позиций. С этого момента гонка была непростой. Мне было трудно на первых нескольких кругах, было сложно обгонять. Мы решили изменить тактику и сделать два пит-стопа, чтобы добиться разницы в скорости благодаря свежим шинам. У нас снова была хорошая скорость, и мы близко подобрались к парням впереди. К сожалению, у нас возникли проблемы с тормозами, и мы не могли использовать свою скорость по полной. На последних десяти кругах у меня почти не было тормозов. Жаль, но как минимум мы смогли финишировать и набрать несколько очков. У нас был плохой день, но нам нужно принять это и идти дальше», — отметил Райкконен для пресс-релиза «Феррари».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Феррари Кими Райкконен Формула-1 Гран-при Канады
Новости. Авто
12 июня 2017, понедельник
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