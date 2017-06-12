Райкконен: на последних десяти кругах у меня почти не было тормозов

Пилот Формулы-1 Кими Райкконен, выступающий в составе «Феррари», прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Канады, где он стал седьмым.



«На старте у меня была пробуксовка, и мы потеряли несколько позиций. С этого момента гонка была непростой. Мне было трудно на первых нескольких кругах, было сложно обгонять. Мы решили изменить тактику и сделать два пит-стопа, чтобы добиться разницы в скорости благодаря свежим шинам. У нас снова была хорошая скорость, и мы близко подобрались к парням впереди. К сожалению, у нас возникли проблемы с тормозами, и мы не могли использовать свою скорость по полной. На последних десяти кругах у меня почти не было тормозов. Жаль, но как минимум мы смогли финишировать и набрать несколько очков. У нас был плохой день, но нам нужно принять это и идти дальше», — отметил Райкконен для пресс-релиза «Феррари».

