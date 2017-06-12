Хюлькенберг: то, что я стал восьмым и четыре очка — совсем неплохо

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Канады Формулы-1, в которой он стал восьмым.



«В целом гонка прошла для нас положительно. Всё проходило гладко, несмотря на то, что иногда ветер был сумасшедший — машину на прямых участках болтало то влево, то в право. Нам помогли сходы соперников, но то, что я стал восьмым и четыре очка — совсем неплохо, учитывая, что мы немного волновались, насколько мы хороши на этой трассе», — отметил Хюлькенберг для пресс-релиза своей команды.

