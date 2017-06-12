Рыбалка Квята, победа Хэмилтона — в фотообзоре Гран-при Канады

11 июня в Монреале пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады Формулы-1. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас. Третьим стал Даниэль Риккардо из «Ред Булл».



Лидер чемпионата Себастьян Феттель на старте получил поломку переднего крыла в контакте с Максом Ферстаппеном и откатился на 18-е место, однако затем сумел прорваться на четвёртую позицию.



Россиянин Даниил Квят заглох на прогревочном круге и с нарушением правил вернулся на своё место на решётке, за что был оштрафован. Отстаивая 10 секунд штрафа на пит-лейне, болид россиянина сломался, и Квяту пришлось сойти.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с Гран-при Канады, подготовленные специальными фотокорреспондентами в Монреале.