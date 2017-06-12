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Блэйни одержал первую победу в NASСAR Cup на этапе в Поконо

12 июня 2017, понедельник. 09:18. Авто

В Поконо состоялась очередная гонка чемпионата NASСAR Cup, по итогам которой победу одержал Райан Блэйни. Для гонщика команды Wood Brothers эта победа стала первой в его карьере в NASCAR. Вторым финишировал Кевин Харвик, а замкнул тройку лидеров Эрик Джонс.

NASСAR Cup. Поконо. 11 июня. Гонка
1. Райан Блэйни («Форд»)
2. Кевин Харвик («Форд»)
3. Эрик Джонс («Тойота»)
4. Курт Буш («Форд»)
5. Брэд Кезеловски («Форд»)
6. Мартин Труэкс-младший («Тойота»)
7. Кайл Ларсон («Шевроле»)
8. Чейз Эллиотт («Шевроле»)
9. Кайл Буш («Тойота»)
10. Мэтт Кенсет («Тойота»)

16. Даника Патрик («Шевроле»).

NASСAR Cup. Личный зачёт.
1. Мартин Труэкс-младший — 584
2. Кайл Ларсон — 583
3. Кевин Харвик — 480
4. Кайл Буш — 463
5. Брэд Кезеловски — 454
6. Чейз Эллиотт — 438
7. Джимми Джонсон — 421
8. Джейми Макмюррей — 418
9. Дэнни Хэмлин — 386
10. Клинт Бойер — 369.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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NASCAR
Новости. Авто
12 июня 2017, понедельник
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