Росси: в Барселоне мы никогда не были достаточно быстрыми

Гонщик «Ямахи» Валентино Росси очень расстроен выступлением команды на Гран-при Каталонии. В Барселоне итальянец финишировал лишь на восьмом месте, в то время как его напарник Маверик Виньялес стал девятым.



«Итак, мы были очень грустными из-за результатов в гонке, потому что прежде всего это одна из моих любимых трасс, и мы ожидали хорошей гонки, поскольку в прошлом году гонка вышла отличной, и я победил.



Но у нас были небольшие опасения относительно того, что мы можем испытывать проблемы здесь, как это было в Хересе. И это очень странно, что в двух гонках, которые я в прошлом году выиграл, мы добились худших результатов этом сезоне. Мы немного обеспокоены, по ходу уик-энда мы пробовали множество всяких вещей, но, к сожалению, никогда не были достаточно быстрыми. Эта гонка была очень и очень сложной.



Для меня главной проблемой был серьёзный избыток недостаточной поворачиваемости у байка. Главная проблема состоит в сцеплении задней шины с трассой. Уже после десяти кругов у меня были большие проблемы, и мне пришлось очень сильно замедляться. Я испробовал всё, но было невозможно выходить из поворотов быстро», — цитирует Росси пресс-служба команды.