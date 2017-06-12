Булье: трудно подобрать слова, чтобы выразить разочарование и боль «Макларена»

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье не скрывает своего разочарования из-за схода Фернандо Алонсо в гонке Гран-при Канады. На машине испанца в очередной раз отказал двигатель «Хонда», когда он шёл на 10-м месте и мог принести команде первые очки в сезоне.



«Впервые в этом сезоне мы смели надеяться на попадание в топ-10. После стольких трудностей и душевной боли даже это единственное очко ощущалось бы как победа.



Трудно найти правильные слова, чтобы выразить наше разочарование и нашу печаль. Я скажу лишь, что это абсолютно не хорошо», — цитирует Булье F1i.