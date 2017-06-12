Лауда согласен с тем, что 25 Гран-при в сезоне — слишком много

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда согласен с пилотом «Макларена» Фернандо Алонсо, считающим, что 25 Гран-при в сезоне — это слишком много. Ранее испанец заявил, что уйдёт из Формулы-1, если новые владельцы серии решать увеличить количество гонок до 25.



«Я понимаю Фернандо и согласен с ним. 21 гонка — это максимум. Большее количество было бы нонсенсом, так как это уже напоминало бы Кубок мира по лыжам, где спортсмены сильно перегружены», — цитирует Лауду Osterreich.