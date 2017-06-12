Сайнс-младший уверен, что «Рено» улучшит свой мотор в 2017 году

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-млдаший надеется, что «Рено» найдёт способ повысить производительность своих текущих моторов, несмотря на недавнее заявление Сириля Абитебуля (руководитель «Рено») о том, что следующее большое обновление двигателя планируется лишь в 2018 году.



«Мы ожидаем обновлений от «Рено». Мы не оказываем на них давления, потому что знаем, что ничего хорошего из этого не выйдет. Мы партнёры и будем ждать столько, сколько необходимо, но я уверен, что они найдут способ повысит эффективность двигателя», — цитирует Сайнса-младшего PaddockTalk.

Абитебуль: следующее большое обновление мотора «Рено» проведёт в 2018 году