Лоу: девятое место Стролла по ощущениям как победа

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу остался крайне доволен девятым местом Лэнса Стролла на Гран-при Канады.

«Выходя с пит-уолла, я из-за собственных ощущений пошёл к подиуму. Понимаю, что это только девятое место, но ощущения как от победы. Ведь мы знаем, что у него выдался крайне сложный дебют в нашем спорте.

Мы все ему сочувствовали, команда особенно ждала его прогресса. А теперь он выехал и показал, что умеет пилотировать.

Не знаю, сколько точно обгонов он совершил. Почти десять или около того, включая двукратного чемпиона мира, с которым он боролся в конце", — приводит слова Лоу Crash.