«Форс Индия»: не будем вводить командную тактику

Глава «Форс Индия» Боб Фернли признал, что конфликт между Эстебаном Оконом и Серхио Пересом может изменить тактику внутрикомандной борьбы.

«В произошедшем есть плюсы и минусы. Оно подчеркнуло приятную для нас проблему — у нас два невероятно быстрых пилота. Возможно, нам надо пересмотреть свою позицию на будущее. Но это приятная проблема. Мы всегда позволяли пилотам бороться, и после этого не должно быть упрёков», — цитирует Фернли Autosport.

Владелец команды Виджай Маллья отметил, что может уточнить действия в подобных ситуациях, но вводить командную тактику не намерен.

«Мы сохраним политику отсутствия командных приказов», — написал Маллья в «Твиттере».