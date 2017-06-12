Вольф: не хочу участвовать в слухах про поставку моторов «Мерседесу» «Макларену»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отказался комментировать слухи о том, что «Макларен» будет покупать силовые установки у его компании начиная с 2018 года.

«Я сейчас не хочу участвовать в этих слухах и обсуждениях. Они могут навредить „Хонде“, — приводит слова Вольфа Bild.

По слухам, в «Макларене» больше не готовы терпеть проблемы с моторами «Хонды» и намерены отказаться от них в ближайшем будущем. Ранее сообщалось, что «Макларен» может перестать использовать японские двигатели уже после Гран-при Азербайджана.