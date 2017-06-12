З. Браун: «Макларен» не может просто ждать, пока всё станет хорошо

Глава «Макларена» Зак Браун заявил, что его команда не собирается просто ждать, пока «Хонда» решит свои проблемы с силовыми установками. В то же время Браун отверг возможность громких объявлений в ближайшее время.

«Мы обсуждаем, какие у нас есть варианты, как мы можем исправить ситуацию. Мы не можем просто сидеть и ждать, пока всё станет хорошо. Мы должны действовать. Вероятно, до Баку никаких объявлений не будет. Надо посмотреть, как мы справимся с несколькими следующими гонками», — приводит слова Брауна Sky Sports.