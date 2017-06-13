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Вольф: быстро поняли, почему так прошла гонка в Монако

13 июня 2017, вторник. 00:02. Авто

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как команда решала проблемы перед Гран-при Канады.

«После Монако мы довольно быстро поняли, почему так прошло в воскресенье. Но надо было понять, что было не так в пятницу и субботу, и это было куда сложнее. После Монако свет на фабрике не гас и симулятор работал десять дней подряд.

Золотых пуль в нашем спорте нет. Всё дело в анализе данных и заключении правильных выводов. Мы ничего не оставили без внимания: аэродинамику, механический баланс, настройки, шины, работу пилотов. Ничего», — рассказал Вольф официальному сайту Формулы-1.

Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
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