Хэмилтон: лучше бы Феттель остался пятым

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон хотел, чтобы Себастьян Феттель занял место ниже четвёртого на Гран-при Канады.

«Я знал о положении Себастьяна по ходу гонки. Видел на телеэкране как он был седьмым, шестым, пятым. Потом увидел его на четвёртом месте и подумал: „Чёрт возьми“. Лучше бы он оставался пятым. Но он везде финишировал первым или вторым, так что хорошо, что теперь он четвёртый. Мы всё ещё боремся.

12 очков лучше, чем 25. В Баку они могут быть очень быстры, так что отыграть разрыв не просто, но многое может случиться", — приводит слова Хэмилтона Sporting Life.