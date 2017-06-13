Ферстаппена беспокоят перспективы «Ред Булл» на 2018 год

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен обеспокоен перспективами команды на следующий год в связи с недавними заявлениями «Рено», что большие обновления двигателя предвидятся лишь в 2018 году.



«Понятно, что автомобиль стал лучше, теперь нам нужно ждать увеличения мощности двигателя. Возможно вы слышали, что обновлений мотора от «Рено» в этом году не будет, и я беспокоюсь из-за этого, потому что в «Рено» обещали их.



Мы получили не так много обновлений в 2017 году, что расстраивает и заставляет меня беспокоиться насчёт следующего года.



Я хочу выиграть, и я думаю, что команда способна выиграть. В этом году мы хотели бороться за титул, но сейчас мы далеки от цели, так что нам нужно продолжать работать», — рассказал Ферстаппен в интервью голландскому телеканалу Ziggo Sport.

Абитебуль: следующее большое обновление мотора «Рено» проведёт в 2018 году