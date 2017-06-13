Уильямс: Стролл доказал, что заслужил место в Ф-1

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс считает, что своим выступлением в Канаде Лэнс Строл доказал, что заслужил место в Формуле-1. Канадский гонщик в домашнем Гран-при заработал свои первые очки, финишировав на девятом месте.



«Самое главное, что он сам стал творцом этого результата. Этот результат не был предопределён по умолчанию, а стал следствием нескольких обгонов. Навыки, которые он продемонстрировал, не казались навыками новобранца. Он доказал, что заслужил место в Формуле-1 и заставил замолчать своих критиков», — приводит слова Уильямс газета La Presse.