Майкл Дуглас: Алонсо потрясающий пилот, но я думаю, что он покинет Ф-1

Известный голливудский актёр Майкл Дуглас считает, что пилот «Макларена» Фернандо Алонсо покинет Формулу-1 по окончании текущего сезона.



«Мне нравится Фернандо Алонсо, он потрясающий пилот. Но я думаю, что это его последний год (в Ф-1). Я не знаю, каким будет его решение и что он собирается делать, но он невероятен и очень хорош для «Макларена», — рассказал Дуглас в интервью испанской Marca.



В беседе с другим испанским изданием, AS, актёр отметил: «Мне жаль «Макларен» и «Хонду», поскольку я ожидал многого от этого партнёрства. Особенно я сочувствую Фернандо. Он отличный гонщик, для меня он не только является лучшим на данный момент, но и одним из величайших в истории».