Идиятулин — о поражении в финале третьего этапа РДС-2017: я просто поскользнулся

Дамир Идиятулин, финалист третьего этапа Российской Дрифт Серии на рязанском Atron International Circuit, выигравший квалификацию и прошедший всех соперников на стадиях топ-32 и топ-16, рассказал, что не смог победить в финале из-за ошибки, допущенной на сложном покрытии.

«Поскользнулся просто-напросто. Трасса местами была сухая, местами — скользкая. Мы хорошо прикатаны к такого рода трассам, тут довольно простая стена, но сложность в том, что ты не видишь следующий поворот, — они все закрытые. Приходится делать всё по памяти», — передаёт слова Идиятулина корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко.

В Рязани Дамир Идиятулин показал лучший результат, после чего победил в парных заездах Екатерину Набойченко, Андрея Песегова, Николая Тигаева и Павла Бусыгина, но в финале не смог переиграть Илью Фёдорова, который одержал первую победу в сезоне.

Четвёртый этап РДС-2017 пройдёт 7 и 8 июля на «Сочи Автодроме».