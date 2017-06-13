Лауда: Перес был эгоистичен на гонке в Монреале и дал Феттелю лучший результат

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг пилотов «Форс Индии» во время гонки Гран-при Канады. Тогда Серхио Перес проигнорировал просьбу команды пропустить вперёд своего напарника Эстебана Окона, который ехал на более свежих шинах.

«В „Форс Индии“ дали Феттелю лучший результат, Перес был эгоистичен», — цитирует Лауда PaddockTalk.

Сам мексиканец отвергает подобную критику в свой адрес, утверждая, что не получал прямого приказа от своей команды.

«Это не было приказом команды, мы обсуждали ситуацию по радио. Они выслушали мои аргументы и приняли их», — рассказал Перес.