В видеоигре F1 2017 появятся три классических болида «Феррари»

Компания Codemasters назвала ещё три классические машины, которые появятся в компьютерной игре F1 2017. Все три болида оказались представителями «Феррари».

В игре появятся:

— «Феррари» 412 T2 — болид 1995 года, который одержал одну победу за сезон. На нём выступали Герхард Бергер и Жан Алези;

— «Феррари» F2002 — машина 2002 года, на которой Рубенс Баррикелло и Михаэль Шумахер одержали 15 побед и принесли «Скудерии» 12-й Кубок конструкторов;

— «Феррари» F2007 — болид, на котором Кими Райкконен завоевал свой единственный чемпионский титул в Формуле-1.

F1 2017 будет выпущена 25 августа.