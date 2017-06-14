«Форс Индия»: не боимся, что «Макларен» вернётся к моторам «Мерседес»

Операционный директор «Форс Индия» Отмар Зафнауэр заявил, что его команду не беспокоит возможное возвращение «Макларена» на клиентские моторы «Мерседеса».

«Это не повлияет на „Форс Индия“. Я не волнуюсь, потому что это решение не в нашей власти. Мы должны сосредоточиться на том, на что можем повлиять, и убедиться, что хорошо делаем своё дело. Мы не боимся: однажды у нас с „Маклареном“ уже был одинаковый мотор, и они обошли нас всего на несколько очков», — приводит слова Зафнауэра Motorsport-Total.