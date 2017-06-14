В лондонском суде начались слушания по делу Малльи

Индийский бизнесмен Виджай Маллья, владеющий командой «Форс Индия», во вторник, 13 июня, предстал перед лондонским судом, где категорически отверг все обвинения в свой адрес. Судебные слушания в Лондоне проводятся по запросу властей Индии, где Маллью обвиняют в мошенничестве, требующем экстрадиции бизнесмена.



«Я отрицаю все обвинения, сделанные в мой адрес, и продолжу их отрицать. Я не ускользал ни от какого суда. Если мой законный долг — быть здесь, то я рад быть здесь. Я предоставил достаточно доказательств, чтобы доказать свою невиновность», — цитирует Маллью Gulf Times.



Против индийского бизнесмена на родине поданы судебные иски, в которых местные банки обвиняют его в невыплате кредитов. Утверждается, что Маллья должен банкам порядка $ 777 млн, однако сам бизнесмен это отрицает.

Верховный суд Индии обязал Маллью явиться на слушания 10 июля, но на данный момент он находится в Лондоне. Индия добивается от Великобритании экстрадиции Малльи, чтобы предъявить обвинения в финансовых махинациях, связанных с теперь уже не существующей авиакомпанией Kingfisher Airlines.