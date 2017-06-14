Тост: буду более чем счастлив, если «Торо Россо» завершит сезон на 5-м месте

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост считает реалистичной для своей команды цель занять пятое место в Кубке конструкторов по итогам сезона.



«Мы сейчас на пятом месте в Кубке конструкторов, и другие очень близки к нам. Это означает, что после каждой гонки всё может измениться. Но по крайней мере мы набираем очки. Думаю, у нас вполне конкурентоспособный болид, как со стороны шасси, так и со стороны двигателя. Пилоты отлично справляются со своей работой, а команда делает шаги вперёд.



«Форс Индия» заработала много очков, особенно в Барселоне. У них очень сильный болид. Я должен сказать, что с мотором «Мерседес» их машина очень сильна. И они также неплохо развивают своё шасси.



Я не хочу задирать нос. Думаю, что пятое место реалистично. И я буду более чем счастлив в конце года, если мы завершим сезон на пятом месте», — цитирует Тоста F1i.