Лоу: у Хэмилтона та же природная скорость, что и у Сенны, но другой подход

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обладает тем же природным талантом и скоростью, какими обладал Айртон Сенна. На днях Льюису в подарок вручили шлем Сенны за 65-й поул в карьере, завоёванный им в Монреале. По этому показателю Хэмилтон сравнялся с легендарным бразильцем.



«Да, несомненно. Способность проехать экстраординарный круг характерна для обоих этих гонщиков. И я думаю, что мы были свидетелями этого, когда Льюис завоевал поул в Монреале. Такие пилоты не могут делать это каждую неделю, но время от времени, когда требуется сделать что-то необыкновенное, они показывают такой круг, и вы думаете: «Откуда это взялось?» — цитирует Лоу Autosport.



Вместе с тем Лоу отметил, что в подходах к работе у Сенны и Хэмилтона большие различия: «Я думаю, что они были совершенно разными. Люди критикуют Хэмилтона за ряд вещей, но на самом деле он настоящий джентльмен и очень честный гонщик. Жёсткий, но справедливый.



С Айртоном у нас есть тенденция приукрашивания. В основном я играл против Айртона. Я работал в «Уильямсе» в те дни, когда мы изо всех сил старались победить Айртона. В конце концов мы сделали это в 1992 году, но в последующие годы это оказалось невозможно. Он был безжалостным. У него была своя тактика по запугиванию оппонентов».

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