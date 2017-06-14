Уотсон: варианты Алонсо на 2018 год ограничены

Бывший пилот Формулы-1 Джон Уотсон убеждён, что гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо будет бороться за то, чтобы найти для себя место в конкурентоспособной команде на 2018 год, однако это будет непросто.



«Насколько спокоен он должен быть? Но вопрос в том, куда ему пойти? Какие доступны варианты?



Может быть, место в «Рено», но, по-моему, они уже сказали, что ближайшие год-два для них будет рановато брать пилота уровня Алонсо и всё такое. Им нужно улучшить свою конкурентоспособность, чтобы в 2019 году они могли предложить место, которого бы заслуживал гонщик его уровня.

Алонсо не становится моложе, но у него ещё есть потенциальная возможность завоевать ещё один титул. И он хочет иметь возможность побороться за чемпионство», — цитирует Уотсона GPUpdate.