«Феррари» испытает систему защиты кокпита «щит» в Сильверстоуне

Концепция защиты кокпита «щит», разработанная ФИА, будет представлена в Сильверстоуне. Работать на трассе по ходу первой пятничной тренировки Гран-при Великобритании со «щитом» будет команда «Феррари», сообщает F1Today. Итальянская команда будет собирать данные, которые будет анализировать ФИА, чтобы принять решение о возможности внедрения данного решения в 2018 году.



ФИА разработала свою концепцию защиты кокпита на базе «аэроэкрана» от «Ред Булл» в качестве альтернативы «гало», разработанному «Мерседесом».