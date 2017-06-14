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«Пирелли»: тесты шин не могли помочь Феттелю практически

14 июня 2017, среда. 20:14. Авто

Глава «Пирелли» Пол Хембри опроверг домыслы о том, что Себастьян Феттель хорошо работает с шинами в нынешнем сезоне потому, что проводил много тестов резины во время её подготовки.

«Да, Себастьян проводил много тестов. Они были напряжёнными и дали нам много информации. Мы благодарили его. Это то, чего мы и хотели: топ-пилот, дающий хороший отчёт. Но поскольку он проводил слепые тесты и не знал, что тестирует, они могли помочь ему психологически, но вряд ли могли помочь на практике», — приводит слова Хембри официальный сайт Формулы-1.

Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
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Себастьян Феттель Пирелли тесты Формулы-1
Новости. Авто
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