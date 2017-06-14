«Пирелли»: тесты шин не могли помочь Феттелю практически

Глава «Пирелли» Пол Хембри опроверг домыслы о том, что Себастьян Феттель хорошо работает с шинами в нынешнем сезоне потому, что проводил много тестов резины во время её подготовки.

«Да, Себастьян проводил много тестов. Они были напряжёнными и дали нам много информации. Мы благодарили его. Это то, чего мы и хотели: топ-пилот, дающий хороший отчёт. Но поскольку он проводил слепые тесты и не знал, что тестирует, они могли помочь ему психологически, но вряд ли могли помочь на практике», — приводит слова Хембри официальный сайт Формулы-1.