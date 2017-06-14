Хорнер: предпочли бы получить обновление от «Рено» раньше 2018-го

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что его команда предпочла бы получить большое обновление мотора раньше, чем в 2018 году, когда его планирует провести «Рено».

«Это решение „Рено“. Мы берём, что можем и когда можем, и, конечно, предпочли бы получить обновление пораньше. Мы знали, что в Монреале будет сложно, как и в двух следующих гонках — в Азербайджане и Австрии.

Вероятно, следующий мотор мы установим в Австрии и надеемся на небольшое улучшение, так как наш поставщик топлива ExxonMobil отлично поработал над скоростью. В этой области ещё есть потенциал", — приводит слова Хорнера пресс-служба Формулы-1.