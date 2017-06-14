В МФР хотят адаптировать «Сочи Автодром» для гонок MotoGP

Федерация мотоциклетного спорта России хочет адаптировать трассу «Сочи Автодром» для проведения гонок чемпионата мира в классе MotoGP.

«Когда строилась сочинская трасса под Формулу-1, наша федерация предложила сконструировать её таким образом, чтобы можно было проводить и соревнования по мотоциклетному спорту. Наша федерация предлагает адаптировать трассу под проведение королевских гонок MotoGP. Если и не MotoGP, то Superbike точно можно провести.

Взнос на право проведения мотогонок в разы меньше, а отбиваются вложения успешнее. Численность зрительской аудитории MotoGP сопоставима с той, что есть у Формулы-1 и, возможно, даже превосходит её. Сейчас весь вопрос — в зонах безопасности. Современные технологии позволяют позволяют сконструировать альтернативу классическим зонам", — цитирует президента федерации Александра Джеуса ТАСС.