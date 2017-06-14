Боттас: между мной и Хэмилтоном не было большой разницы в Канаде

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что на Гран-при Канады мог ехать в том же темпе, что и Льюис Хэмилтон.

«Я не думаю, что между нами была большая разница в темпе. У меня была большая блокировка колёс, проблемы с видимостью в конце прямой и мои тормоза перегревались позади Ферстаппена. Мне приходилось спасать их, поднимать ногу с педали и всё такое.

А на пит-стопе мы выбрали «софт» и я полностью понимаю этот выбор: Льюис уже был далеко впереди, мне было нечего терять и я выбрал «софт». Он оказался недостаточно быстр и я потерял сколько-то секунд позади Окона. А «суперсофт» у Льюиса был очень прочен и быстр", — приводит слова Боттаса Motorsport.