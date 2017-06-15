Хорнер: Ферстаппен пилотирует лучше с каждым месяцем

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что пилот команды Макс Ферстаппен продолжает стабильно повышать свой уровень управления болидом.

«Такие проблемы закаляют характер, и он пройдёт через них сильным. Он пилотирует всё лучше и лучше. Вы могли видеть, что в последних двух-трёх гонках он достиг прогресса. Жаль, что он не добился результата в Канаде.

Макс пилотирует лучше с каждым месяцем, становится всё более универсальным. Сейчас он хорошо выступает и по субботам", — приводит слова Хорнера F1i.