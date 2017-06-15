В «Макларене» почувствовали необходимость открыто говорить о проблемах «Хонды»

Босс «Макларена» Зак Браун считает, что для его команды было важно публично заговорить о проблемах с моторами «Хонды». После очередного схода Фернандо Алонсо в Канаде, где он мог принести команде первые очки в сезоне, британская конюшня не скрывала своего разочарования японскими моторами.



«Я думаю, было важно, чтобы мы заговорили в этот уик-энд. Это был первый раз, когда «Макларен» высказал своё мнение. Я не хочу повторяться, и я не думаю, что сход Алонсо (в Канаде) что-то меняет, это лишь усиливает нашу позицию.



Я думаю, они («Хонда») знают, что надо что-то делать. И они расстроены. 400 млн человек видело, что произошло, так что я не думаю, что нам нужно говорить больше, чем уже сказано.



Я не знаю, что думает совет директоров «Хонды». Но полагаю, что все думают об одном и том же: нужно просто усердно пытаться всё исправить. Но сейчас проблемы не устранены», — цитирует Брауна Autosport.