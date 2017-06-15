Абитебуль: Палмер должен проявить себя

Босс «Рено» Сириль Абитебуль признал, что пилот команды Джолион Палмер испытывает на себе некоторый прессинг из-за необходимости доказать свои способности. На данный момент британец не заработал ни одного очка, в то время как его напарник Нико Хюлькенберг принёс команде 18 баллов.



«Палмер должен проявить себя. У него есть контракт на один год, и теперь он должен проявить себя. Как и все остальные.



Первой свои обязательства должна была выполнить команда. Мы должны были дать ему болид, который бы хорошо работал и позволял проехать много километров и выполнить свою работу по ходу уик-энда. И мы дали ему это.

Нашим приоритетом была надёжность, которая давила на нас. Мы оказывали прессинг на него, но он должен был быть позитивным. Так что я не собираюсь создавать угрозу для пилота, которому это не нужно на данном этапе», — цитирует Абитебуля Canal Plus.