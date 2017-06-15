Сайнс-младший: я хочу бороться за чемпионство с «Ред Булл»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший рассказал, каким в идеале видит развитие своей карьеры на ближайшее будущее.



«В идеале я хочу бороться за чемпионство в 2018 году, я хочу иметь возможность показать всем, что могу бороться за титул. В «Ред Булл» об этом знают, я сказал им об этом. И я думаю, что если продолжу показывать хорошие результаты, то такая возможность у меня появится, и надеюсь, что это будет в «Ред Булл». Такова моя цель.



В текущем сезоне моя цель — помочь «Торо Россо» завершить чемпионат на пятом месте в Кубке конструкторов. Это было нашей целью в последние три сезона. Лично я, каждый раз зарабатывая очки, когда финиширую в гонке, привношу этим стабильность», — цитирует Сайнса Crash.