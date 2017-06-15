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Николаев поедет на КАМАЗе с капотом на «Шёлковый путь—2017»

15 июня 2017, четверг. 17:52. Авто

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев на ралли-рейде «Шёлковый путь—2017» выступит на капотном автомобиле.

«Я собираюсь ехать на автомобиле с капотом на ралли „Шёлковый путь—2017“. Но есть небольшие опасения, что мы можем не успеть подготовить автомобиль к гонке. Проблема была в поставке деталей, некоторые просто пришли с опозданием. На тот случай, если мы не успеем, для меня готов автомобиль без капота, поэтому участвовать точно буду. Но я думаю, что мы всё успеем и поеду я на „капотнике“, — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
КАМАЗ-мастер Шёлковый путь
Новости. Авто
15 июня 2017, четверг
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