Баррикелло: моя машина отстаёт потому, что слишком быстра на прямых

Экс-пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло заявил, что избыточная максимальная скорость его Dallara P217 мешает ей быть боеспособной в LMP2. Баррикелло выступит на «24 часах Ле-Мана» в нынешнем году.

«Впервые сев за руль, я спросил по радио: „Синий огонёк ближе к ограничителю на шестой передаче?“ Мне сказали, что да, и я подумал: либо у нас очень низкая прижимная сила, либо очень высокая мощность. Мы ехали на скорости примерно 340 км/ч. Не думаю, что достигал такой скорости в своей последней гонке в Формуле-1.

У нас большое отставание — около трёх секунд. Машина хорошо сбалансирована, с ней всё в порядке. Но причина нашего отставания в том, что мы слишком быстры на прямых и недостаточно быстры в поворотах", — приводит слова Баррикелло Crash.