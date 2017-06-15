Хорнер: в Баку и Шпильберге «Форс Индия» и «Уильямс» будут сильны

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что сильное выступление «Форс Индия» в сравнении с его командой на Гран-при Канады было вызвано спецификой трассы. Хорнер ждёт подобной ситуации на этапах в Баку и Шпильберге.

«Я думаю, это будет зависеть от трасс. Уверен, что на двух следующих этапах „Форс Индия“ и „Уильямс“ будут боеспособны. В Монреале „Форс Индия“ шла в темпе „Феррари“, они были очень сильны. На таких трассах сильно влияние мотора, так что иногда результаты оказываются слегка искажёнными», — приводит слова Хорнера Autosport.