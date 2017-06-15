Перес: самая большая ошибка в карьере — переход в «Макларен»

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес дал понять, что жалеет о некогда принятом решении выступать за «Макларен».

«Если говорить о самом лучшем решении в жизни, то это было решение стать пилотом. Самой большой ошибкой в карьере стал переход в „Макларен“.

Любимые Гран-при в календаре чемпионата? С точки зрения пилота — этап в Монако, с точки зрения атмосферы — Гран-при Мексики. Также я бы хотел, чтобы в календаре вновь появилась гонка на трассе в Имоле. Я никогда там не выступал, но мне нравится эта трасса, люблю автодромы с высокими бордюрами", — приводит слова мексиканца GPUpdate.