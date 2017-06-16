Сайнс-младший: на трассе больше всего люблю конкурировать с Алонсо и Хэмилтоном

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший признался, что борьба на трассе с чемпионами мира Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном вдохновляет его больше всего.

«Больше всего мне нравится конкурировать с Алонсо и Хэмилтоном, потому что эти парни — лучшие пилоты в мире. Когда я получил возможность выступать с ними в одном чемпионате, моя мечта сбылась. Конечно, теперь я испытываю другие ощущения, потому что привык к этому, но в первой такой гонке у меня были невероятные чувства.

Что касается моих любимых автодромов, то мне нравятся гонки в Сильверстоуне, а также трасса в Спа и Макао», — приводит слова испанца Crash.